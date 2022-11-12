Diyarbakır'da evde çıkan yangın söndürüldü

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.



Şirinevler Mahallesinde Ramazan Karaz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan aile, komşularının yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, yangında evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiğini belirterek, aileye gereken yardımın yapılacağını kaydetti.



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