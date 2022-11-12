GÜNCELLEME 2 - Diyarbakır OSB'de bir fabrikadaki patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır OSB'de faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan biri ağır 4 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralı, kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- "Yaralılar taburcu edildi"

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, yönetim binasında düzenlediği basın toplantısında, OSB ikinci etapta istenmeyen bir kaza yaşandığını söyledi.

Fabrikanın termik fırınında patlama meydana geldiğini belirten Fidan, şu bilgileri verdi:



"Termik patlamada, 3 arkadaşımız yaralandı, 1 arkadaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaralılar, taburcu edildi. Patlamanın ardından OSB ekipleri anında müdahalede bulundu. İtfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri canı gönülden çalıştılar. Patlama büyük değildi. Termik fırında yaşanan bir patlamaydı. Hasar çok yok. Sadece bir fırında hasar var. Savcılık, bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılıyor. Pazartesi günü fabrika yine üretimde olacak ve sevkiyatlarına devam edecek."

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