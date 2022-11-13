Ergani'de düzenlenen programda Sezai Karakoç anıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Geçen yıl vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç Ergani Belediyesi tarafından düzenlenen programda anıldı.



Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına konuşmacı olarak katılan bürokrat ve yazar Hüseyin Kansu, siyasetçi Mustafa Doğan, Sezai Karakoç'un hayatı hakkında bilgiler verdi.



Programa, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

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