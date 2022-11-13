AFAD ekipleri hasta, yaşlı ve engellilere afet eğitimi veriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek olası afetlere karşı bilinçlendiriyor.

AFAD ekipleri, İçişleri Bakanlığınca "Afet öncesi hazırlık" çalışmaları kapsamında "incinebilir grup" olarak adlandırılan ve afet anında öncelikli kişilerden oluşan hasta, yaşlı ve engelliler için çalışma başlattı.

Yapılan protokolle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra gönüllülerin de desteğini alan ekipler, 17 ilçeye bağlı mahallelerde tespit edilen haneleri ziyaret ediyor.

Ekipler ziyaretlerinde, "deprem anında yapılması gerekenler, toplanma merkezlerinin tespiti, hasta, yaşlı ve engellilerin tahliyesi, deprem anında panik ve kriz yönetimi" gibi başlıklarda eğitim veriyor.

- "Kapı kapı dolaşacağız"

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, AA muhabirine, çalışma kapsamında deprem öncesi ve sonrası yapılacaklara ilişkin eğitimler verdiklerini söyledi.

Merkez Sur ilçesiyle başladıkları proje kapsamında vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirdiklerini belirten Çakmak, 17 ilçede vatandaşları afetlere karşı bilinçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Çakmak, "Kapı kapı dolaşacağız. Eğitim sırasında kendilerine hediye ettiğimiz afet acil durum çantasında olması gereken malzemeler ve çantanın nerede olması gerektiğini anlattık. Böyle bir proje ilk defa uygulanıyor. Bununla ilgili vatandaşlar mutlu oldular." ifadelerini kullandı.

İlami Çakmak, projenin en hızlı şekilde tamamlanması için tüm AFAD personelinin ve gönüllülerin sahada çalışma yürüteceğini aktardı.

- "Tüm engellilere ve dezavantajlılara ulaşmayı amaçlıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da hem teknik ekip ve donanım hem de gönüllülük esasıyla kurum olarak çalışmaya katkı sunduklarını belirtti.

Bir afet ve acil durumdan engelli ve dezavantajlı grupların psikolojik anlamda etkilenmemesi için uzman ekiplerle bilinçlendirme çalışmasına başladıklarını anlatan Akçam, şöyle konuştu:

"İlimizdeki tüm engellilere ve dezavantajlılara ulaşmayı amaçlıyoruz. AFAD ekipleri deprem anında yapılması gerekenlere yönelik bilgilendiriyor. Bizim uzman ekiplerimizce de psikolojik olarak rahatlama ve refleks kontrolü noktasında bilgilendirme çalışması yapılıyor."

Sur ilçesinde engelli ablası ve annesiyle yaşayan Yekbun Toğan ise yapılan bilgilendirme ziyaretinin kendileri için çok iyi olduğunu ifade ederek, "Deprem anında ne yapabileceğimizi öğrendik." dedi.

Down sendromlu bir oğlu olan Süleyman Oluk da yapılan eğitimin faydalı olduğunu kaydetti.

Oluk, "AFAD'dan ekipler bizi bilgilendirmek için geldi. Deprem olduğunda insanlar merdivenlere doğru koşuyor. Koşmamak lazım. Kapı, masa, kanepe gibi güvenli yerde beklemek daha iyi olacak." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.