Bağlar Belediyesinden marketlere yönelik gıda denetimi

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DİYARABIKR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesince marketlerde gıda denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu gıda satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.



Ürünlerin son kullanma tarihlerini denetleyen ekipler, kontrollerde bazı reyonlarda bulunan sucuk, süzme peynir, tereyağı, muzlu süt, margarin, sandviç, piliç, köfte, dil peyniri, mısır nişastası ve pirinç ununun sağlık açısında uygun olmadığını tespit etti, bu ürünleri satan işletmelere yasal işlem uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, denetimlerde bazı ürünlerin son kullanma tarihi geçmesine rağmen reyonlarda bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.



Denetimlerin devam edeceğini kaydeden Beyoğlu, "Ürünlerin son kullanma tarihi geçtiği halde satılmaya devam edildiğini tespit ettik. Gerekli yasal işlemleri başlattık. Bu konuda ekiplerimize verdiğimiz kesin talimat var. Kuralları ihlal edenler işini dürüstçe yapan esnafa da zarar veriyor." ifadelerini kullandı.







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