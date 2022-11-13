Diyarbakır Şer'iyye Sicillerinin basımı yapılacak

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DİYARABKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi tarafından yapılan protokolle "Diyarbakır Şer'iyye Sicilleri"nin basımını yapacak.



Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç arasında protokol imzalandı.

Buna göre, Şer'iyye Sicillerinin transkripsiyonu yapılacak, fiziki basımı gerçekleştirilecek ve Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesine ait web sitesine aktarılacak.



İstanbul'da Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 20 ciltlik Diyarbakır Şer'iyye Sicilleri, 17 yüzyılın ikinci yarısı ile 1919 yılları arasını kapsıyor.

Açıklamada, Diyarbakır Şer'iyye Sicillerinin 600 yıldan fazla hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyo-kültürel ve sosyo ekonomik yapısı açısından önemli ve güvenilir bilgi kaynağı olmasının yanı sıra tarih, hukuk, sosyoloji, ekonomi ve benzeri alanlarda araştırma yapmak isteyenler için önemli bir kaynak olacağı belirtildi.







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