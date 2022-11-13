Diyarbakır'da milli maç için hazırlıklar sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile yapacağı özel maça ev sahipliği yapacak Diyarbakır'da hazırlıklar devam ediyor.

A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapacak Diyarbakır'da, Türkiye-İskoçya karşılaşması öncesi hummalı bir çalışma yürütülüyor. Stadyumun bulunduğu merkez Kayapınar ilçesinin Gençlik Spor Müdürü Mehmet Veysi Koyun yaptığı açıklamada, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Yatırım Koordinasyon Başkanlığı ve Türkiye Futbol Federasyon Bölge Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlıklar yapıldığını anlattı.

Çalışmalarda sona doğru geldiğini belirten Koyun, şöyle dedi:

"Stadyumda 9 bin 500 kırılmış koltuk vardı. Bunların tamiratlarını yaptık. Dış peyzaj çalışmalarını da yaptık. Yine stadyumda UEFA normlarına göre belirlenmiş olan eksiklikleri giderdik. Çim zemininde sorun vardı, uluslararası normlara göre çim tohumunu tedarik edip sahamıza serpmesini yaptık. Sahamız bugün futbol oynamaya hazır. Statta bulunan levhalarımızı Türkçe-İngilizce olarak düzenledik. Diyarbakır Stadyumuna gelecek bir kişi maç günü en ufak bir sorun yaşamadan yönlendirme tabelalarıyla stadyumda belirlenen bilet yerlerine oturmuş olacak."

Maç günü bin 500 İskoçyalı taraftarı misafir edeceklerini aktaran Koyun, şu ana kadar İskoçya taraftarlarından bin 100 kişilik talep geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Misafirlerimizi güzel bir şekilde burada ağırlamak istiyoruz. Kente bir enerji geldi. Diyarbakır tarihte böyle bir organizasyonu ilk kez yapıyor. Bunun kentte güzel bir ivme kazandırdığını görüyoruz. Diyarbakır başta olmak üzere bölgedeki bütün sporseverleri maç günü Diyarbakır Stadyumu'nda Milli Takımı'mızı desteklemeye davet ediyorum."





- "Otel doluluk oranlarımız yüzde 90 seviyelerinin üstünde"

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Veysi Kaya da kente 34 turizm işletme belgeli otel bulunduğunu söyledi.

Misafirhane ve kamuya ait tesislerle kentin günlük 7 bin kişiyi ağırlama potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Sur Kültür Yolu Festivali ile beraber yukarı doğru ivme yakalandığını söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra A Milli Takım hazırlık maçı kentte güzel bir hava yaratmış. Böyle bir maça ev sahibi yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Otel doluluk oranlarımız yüzde 90 seviyelerinin üstüne çıkmakla beraber bu maç için şehre 600 ile 1000 kişi arası İskoçya taraftarın geldiğini söyleyebiliriz. Yerli turistlerinde maça ilgisi büyük."

Esnaf Mürsel Yürekli de Diyarbakır'ın ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. Bu tür organizasyonların esnafa da olumlu yansıdığını kaydeden Yürekli, ''İnşallah bu maçların devamı olur." diye konuştu.





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