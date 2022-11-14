Diyarbakır Havalimanı ekim ayında 149 bin 8 yolcuya hizmet verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Havalimanı, geçen ay 149 bin 8 yolcuya hizmet verdi.

Diyarbakır Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, ekim ayı istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Diyarbakır Havalimanı'nda ekim ayında iç hat yolcu trafiği 135 bin 711, dış hat yolcu trafiği 13 bin 297 oldu.

149 bin 8 yolcuya hizmet verilen Diyarbakır Havalimanı'nda iniş, kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 843, dış hatlarda 97 olmak üzere 940'a ulaştı.

Kargo, posta, bagaj trafiği ise 1423 ton oldu.

Ocak ve ekim (10 aylık) dönemde ise yolcu trafiği 1 milyon 390 bin 734, uçak trafiği 8 bin 911, yük trafiği ise 12 bin 977 ton olarak gerçekleşti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.