Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuk uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 10 yaşındaki çocuk silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

İlçenin Fatih Caddesinde bir dönerci dükkanında 3 gün önce çalışmaya başladığı öğrenilen R.E, iddiaya göre ailesinin husumetli olduğu bir kişi tarafından dükkanın önünde silahlı saldırıya uğradı.

R.E. saldırıda başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

R.E, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.



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