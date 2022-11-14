İlk kez milli maç heyecanının yaşanacağı Diyarbakır'da hazırlıklarda sona gelindi

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DİYARBAKIR (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ile 16 Kasım Çarşamba günü yapacağı özel maça ev sahipliği yapacak Diyarbakır'da hazırlıklarda sona gelindi.

İlk kez milli maç heyecanının yaşanacağı Diyarbakır'da 2 otel, A Milli Futbol Takımı ile İskoçya Milli Takımı kafilesi için hazır hale getirildi.

İskoçya Milli Takımı bu gece kente gelerek, otele yerleşecek. A Milli Futbol Takımı kafilesi ise yarın kente gelecek.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu özel karşılaşma öncesi hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Uslu, iki takım arasındaki özel maça ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Türkiye'nin değişik illerinden bu müsabakaya gelmek isteyen müthiş bir taraftar yoğunluğumuz var. Biletlerimizin hepsi tükenmiş durumda. Bu organizasyon Diyarbakır'ımıza çok yakıştı." dedi.

Diyarbakır'ın bundan sonra da böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasını istediklerini dile getiren Uslu, hazırlıkların tamamlandığını, son kontrolleri yaptıklarını kaydetti.

Misafir takımın taraftarı için de statta yer ayrıldığını anlatan Uslu, "1100-1200 İskoçya taraftarı gelecek, onları da bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- İki takımı konuk edecek oteller hazır

İskoçya Milli Takım kafilesini ağırlayacak otelin genel müdürü Hava Doğan ise son hazırlıkları yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Otelde şu anda yer yok. 3 gün boyunca oteli İskoçya takımının konaklaması için kapattık. Yaklaşık 70 misafir ağırlayacağız. Onun heyecanını yaşıyoruz. Otelimizde yöneticiler ve takım konaklayacak. Bu tarz organizasyonlar şehre hareket katıyor. Sadece konaklama sektörü olarak değil, bütün esnaf bundan faydalanacaktır."

A Milli Takımı kafilesinin kalacağı otelin genel müdürü Sercan Altun da 90 kişilik kafileyi otellerinde 2 gün ağırlayacaklarını dile getirdi.

Tüm personel ile bunun heyecanını yaşadıklarını anlatan Altun, "Otelimiz 15-16 Kasım'da dolu. Şehir olarak da baktığımızda otellerde doluluğun yüzde 90'ın üzerine çıktığını söyleyebiliriz. Gelecek olan misafirlerimizin bir an önce rezervasyonlarını yaptırması gerekir. Şehir olarak haraketli günler bizi bekliyor. Şehirde de otelde de bayram havası olduğunu söyleyebiliriz. Misafirlerimizi en iyi bir şekilde ağırlayacağız." diye konuştu.















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