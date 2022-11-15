Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 85. yıl dönümü törenle kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 85. yıl dönümü törenle kutlandı

AA

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 85. yıl dönümü törenle kutlandı

DİYARBAKIR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yenişehir Kaymakamlığınca Diyarbakır Garı'nda yapılan törende, Atatürk'ün Diyarbakır'a trenle 15 Kasım 1937'de gelişi ve karşılanması temsili olarak canlandırıldı.

Trenden inen gaziler, Yenişehir Kaymakamlığına vekalet eden Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik'e Türk bayrağı takdim etti.

Kaymakam Pendik de öperek teslim aldığı Türk bayrağını öğrencilere verdi.

Törende, İstiklal Marşı ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Kaymakam Pendik, törende yaptığı konuşmada, bu anlamlı günü büyük bir coşkuyla kutlamak istediklerini fakat İstiklal Caddesi'nde önceki gün gerçekleştirilen, 6 kişinin öldüğü 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı nedeniyle bazı programları iptal ettiklerini söyledi.

"Diyarbakırlılar bu acıyı, kederi İstanbullular kadar, Türkiye'nin dört bir tarafındaki kardeşlerimiz kadar paylaşıyor ve onlar kadar bu derin üzüntüyü kalbinde hissediyor. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize de acil şifa diliyoruz." ifadelerini kullanan Pendik, Diyarbakır'dan terörü, terörü destekleyenleri ve onların ipini elinde tutan emperyalist güçleri kınadıklarını belirtti.

Pendik, Diyarbakır'ın tarihi, kültürü ve konumuyla hem bölgenin hem ülkenin hem de dünyanın en önemli kentlerinden biri olduğunu ifade ederek, Diyarbakır'ın birlik, beraberlik ve kardeşlik kenti olduğunu dile getirdi.

Diyarbakır'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok sevdiği ve her zaman desteğini arkasında hissettiği bir kent olduğunu vurgulayan Pendik, Atatürk'ün vefatından önce Diyarbakır'ı ziyaret etmesinin büyük anlam içerdiğini kaydetti.

Pendik, Atatürk'ün bu ziyaretinin Diyarbakır'a olan sevgisini ve muhabbetini gösterdiğine işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti devletini ilelebet yaşatmak ve payidar kılmak için gerekli vazifeyi yapacağımızın azmi ve kararlılığı içerisindeyiz." dedi.

Törene, askeri erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır?a geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır?a geldi
İskoçya kafilesi Diyarbakır'a geldi
YEREL HABERLER İskoçya kafilesi Diyarbakır'a geldi
İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır´a geldi
YEREL HABERLER İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır´a geldi
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 331 OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİ TUTAN ...
İlk kez milli maç heyecanının yaşanacağı Diyarbakır'da hazırlıklarda sona gelindi
YEREL HABERLER İlk kez milli maç heyecanının yaşanacağı ...
(Görüntülü) OTOMOBİLDE, BAŞKA BİR ARAÇTAN AÇILAN ATEŞTE YAŞAMINI YİTİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLDE, BAŞKA BİR ARAÇTAN AÇILAN ...
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 331 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 331 oldu
Otomobilde, başka bir araçtan açılan ateşte yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Otomobilde, başka bir araçtan açılan ateşte yaşamını ...
Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuk uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuk uğradığı silahlı ...
10 yaşındaki çocuğu silahla başından vurarak ağır yaraladı
YEREL HABERLER 10 yaşındaki çocuğu silahla başından vurarak ağır ...
(Görüntülü) BAŞINDAN SİLAHLA VURULAN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAŞINDAN SİLAHLA VURULAN 10 YAŞINDAKİ ...
Diyarbakır'da "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi uygulanmaya başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı ...
(Görüntülü) BAŞINDAN SİLAHLA VURULAN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAŞINDAN SİLAHLA VURULAN 10 YAŞINDAKİ ...
(Görüntülü) LİCE?DE KAYIP EPİLEPSİ HASTASINI AFAD EKİPLERİ BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) LİCE?DE KAYIP EPİLEPSİ HASTASINI AFAD ...
Lice´de kayıp epilepsi hastasını AFAD ekipleri buldu
YEREL HABERLER Lice´de kayıp epilepsi hastasını AFAD ekipleri buldu
Diyarbakır Havalimanı ekim ayında 149 bin 8 yolcuya hizmet verdi
YEREL HABERLER Diyarbakır Havalimanı ekim ayında 149 bin 8 yolcuya ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA ZİNCİRLEME KAZA 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA ZİNCİRLEME KAZA 2 ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - ELEKTRİKLERİ KESİLEN MAHALLELİ, DİYARBAKIR- ELAZIĞ KARAYOLUNU TRAFİĞE KAPATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - ELEKTRİKLERİ KESİLEN ...
Elektrikleri kesilen mahalleli, Diyarbakır- Elazığ karayolunu trafiğe kapattı
YEREL HABERLER Elektrikleri kesilen mahalleli, Diyarbakır- Elazığ ...
(Görüntülü)MERYEM, KAFEDE ESKİ ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN 9 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERYEM, KAFEDE ESKİ ERKEK ARKADAŞI ...
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor
Meryem, kafede eski erkek arkadaşı tarafından 9 kurşunla öldürdü
YEREL HABERLER Meryem, kafede eski erkek arkadaşı tarafından 9 ...
Diyarbakır'da milli maç için hazırlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da milli maç için hazırlıklar sürüyor
Diyarbakır Şer'iyye Sicillerinin basımı yapılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır Şer'iyye Sicillerinin basımı yapılacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.