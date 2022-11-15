Ergani'de yapımı tamamlanan park hizmete açılacak

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DİYARBAKIR (AA) - Ergani ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan park hizmete açılacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Kemertaş Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alana kurulan parkın yapımı tamamlandı.

Kaymakam Karaaslan, ilçede birçok alanda çalışmalar yaptıklarını, yeni parklar inşa ettiklerini belirterek, Kemertaş Mahallesi'nde yapımını tamamladıkları ve yakında hizmete açılacak parkta piknik alanı, dinlenme ve çocuk oyun alanları oluşturulduğunu söyledi.







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