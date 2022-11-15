Dicle Elektrik şebekeyi kışa hazırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrik şebekeyi kışa hazırlıyor

AA

Dicle Elektrik şebekeyi kışa hazırlıyor

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik dağıtım bölgesindeki 6 ilde elektrik şebekeleri kış mevsimi öncesi gözden geçiriliyor.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, arıza onarım ve bakım ekipleri, kış mevsimi öncesinde sorumluluk bölgesindeki şebekede arıza önleyici bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Dağıtım bölgesindeki 6 ilde 2 bin 54 personel ve 402 araç ile gerçekleştirilen çalışma ile şebekenin tamamı elden geçirilirken, kullanım ömrünü dolduran tesisat ve aksamlar yenileniyor. Çalışmalar sırasında ekipler zaman zaman, zorlu arazi şartları nedeniyle malzemeleri kilometrelerce sırtlarında taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, 145'i mühendis olmak üzere 2 bin 54 personel ve 402 araç ile sahada olduklarını belirtti.

Arızaların gerçekleşmeden önlenmesi ve abonelerin rahat bir kış geçirmesi için çalıştıklarını ifade eden Tüzün, alçak ve orta gerilim şebekelerini termal kamera ve kısmi deşarj cihazı gibi gelişmiş teknolojik cihazlar ile kontrol ettiklerini belirtti.

Tüzün, şunları kaydetti:

"Bu kontroller sırasında 481 adet muhtemel arızayı önledik. Yeraltı iletim ağımızı ise bilgisayar destekli mobil kablo test araçlarımız ile gözden geçirerek kışa hazır hale getirdik. Geçtiğimiz aylarda şebeke bakımı için 587 milyon 500 bin liralık yatırım yaptık. Bu yatırımın yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. Bu kapsamda 2.028 kilometre iletim hattı yenilenerek iyileştirildi, 9.454 adet direk, 291 adet hücre montajı yapılırken, 424 adet pano yenilendi, 538 kesici ölçüm kabininde tadilat yapıldı. Toplamda 31.083 kilometre iletim hattında gerekli kontroller yapılarak 12.427 kilometrelik kısmında, ayrıca 7.543 adet direk tipi ve 2.079 adet de bina tipi trafoda bakım yapıldı. Büyük ölçüde tamamlanan bakım onarım çalışmaları planlanan şekilde devam ediyor."

Arıza onarım ve bakım ekipleri, kış hazırlıkları kapsamında özellikle kırsal bölgelerde engebeli coğrafi şartlar nedeniyle zorlu görev yapıyor.

Yolu bulunmayan dağlık bölgelerde kilometrelerce sırtlarında malzeme taşıyan ekipler, Siirt'in Pervari ilçesinin Güleçler köyünün hat yeniliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını gezdi
YEREL HABERLER İskoç taraftarlar renkli kıyafetleriyle Diyarbakır'ın ...
(Görüntülü) ATATÜRK&#039;ÜN DİYARBAKIR&#039;A GELİŞİNİN 85&#039;İNCİ YIL DÖNÜMÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ATATÜRK'ÜN DİYARBAKIR'A ...
Ergani'de yapımı tamamlanan park hizmete açılacak
YEREL HABERLER Ergani'de yapımı tamamlanan park hizmete açılacak
(Görüntülü) 9 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLEN MERYEM TOPRAĞA VERİLDİ, ŞÜPHELİ ARANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) 9 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLEN MERYEM TOPRAĞA ...
9 kurşunla öldürülen Meryem toprağa verildi, şüpheli aranıyor
YEREL HABERLER 9 kurşunla öldürülen Meryem toprağa verildi, şüpheli ...
Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 85. yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 85. yıl dönümü ...
(Görüntülü) İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır?a geldi
YEREL HABERLER (Görüntülü) İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır?a geldi
İskoçya kafilesi Diyarbakır'a geldi
YEREL HABERLER İskoçya kafilesi Diyarbakır'a geldi
İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır´a geldi
YEREL HABERLER İskoçya Milli Takımı, Diyarbakır´a geldi
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 331 OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİ TUTAN ...
İlk kez milli maç heyecanının yaşanacağı Diyarbakır'da hazırlıklarda sona gelindi
YEREL HABERLER İlk kez milli maç heyecanının yaşanacağı ...
(Görüntülü) OTOMOBİLDE, BAŞKA BİR ARAÇTAN AÇILAN ATEŞTE YAŞAMINI YİTİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİLDE, BAŞKA BİR ARAÇTAN AÇILAN ...
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 331 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 331 oldu
Otomobilde, başka bir araçtan açılan ateşte yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Otomobilde, başka bir araçtan açılan ateşte yaşamını ...
Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuk uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuk uğradığı silahlı ...
10 yaşındaki çocuğu silahla başından vurarak ağır yaraladı
YEREL HABERLER 10 yaşındaki çocuğu silahla başından vurarak ağır ...
(Görüntülü) BAŞINDAN SİLAHLA VURULAN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAŞINDAN SİLAHLA VURULAN 10 YAŞINDAKİ ...
Diyarbakır'da "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi uygulanmaya başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı ...
(Görüntülü) BAŞINDAN SİLAHLA VURULAN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAŞINDAN SİLAHLA VURULAN 10 YAŞINDAKİ ...
(Görüntülü) LİCE?DE KAYIP EPİLEPSİ HASTASINI AFAD EKİPLERİ BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) LİCE?DE KAYIP EPİLEPSİ HASTASINI AFAD ...
Lice´de kayıp epilepsi hastasını AFAD ekipleri buldu
YEREL HABERLER Lice´de kayıp epilepsi hastasını AFAD ekipleri buldu
Diyarbakır Havalimanı ekim ayında 149 bin 8 yolcuya hizmet verdi
YEREL HABERLER Diyarbakır Havalimanı ekim ayında 149 bin 8 yolcuya ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA ZİNCİRLEME KAZA 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA ZİNCİRLEME KAZA 2 ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR - ELEKTRİKLERİ KESİLEN MAHALLELİ, DİYARBAKIR- ELAZIĞ KARAYOLUNU TRAFİĞE KAPATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR - ELEKTRİKLERİ KESİLEN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.