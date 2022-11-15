Dicle Elektrik şebekeyi kışa hazırlıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik dağıtım bölgesindeki 6 ilde elektrik şebekeleri kış mevsimi öncesi gözden geçiriliyor.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, arıza onarım ve bakım ekipleri, kış mevsimi öncesinde sorumluluk bölgesindeki şebekede arıza önleyici bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Dağıtım bölgesindeki 6 ilde 2 bin 54 personel ve 402 araç ile gerçekleştirilen çalışma ile şebekenin tamamı elden geçirilirken, kullanım ömrünü dolduran tesisat ve aksamlar yenileniyor. Çalışmalar sırasında ekipler zaman zaman, zorlu arazi şartları nedeniyle malzemeleri kilometrelerce sırtlarında taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, 145'i mühendis olmak üzere 2 bin 54 personel ve 402 araç ile sahada olduklarını belirtti.

Arızaların gerçekleşmeden önlenmesi ve abonelerin rahat bir kış geçirmesi için çalıştıklarını ifade eden Tüzün, alçak ve orta gerilim şebekelerini termal kamera ve kısmi deşarj cihazı gibi gelişmiş teknolojik cihazlar ile kontrol ettiklerini belirtti.

Tüzün, şunları kaydetti:

"Bu kontroller sırasında 481 adet muhtemel arızayı önledik. Yeraltı iletim ağımızı ise bilgisayar destekli mobil kablo test araçlarımız ile gözden geçirerek kışa hazır hale getirdik. Geçtiğimiz aylarda şebeke bakımı için 587 milyon 500 bin liralık yatırım yaptık. Bu yatırımın yüzde 80’lik kısmı tamamlandı. Bu kapsamda 2.028 kilometre iletim hattı yenilenerek iyileştirildi, 9.454 adet direk, 291 adet hücre montajı yapılırken, 424 adet pano yenilendi, 538 kesici ölçüm kabininde tadilat yapıldı. Toplamda 31.083 kilometre iletim hattında gerekli kontroller yapılarak 12.427 kilometrelik kısmında, ayrıca 7.543 adet direk tipi ve 2.079 adet de bina tipi trafoda bakım yapıldı. Büyük ölçüde tamamlanan bakım onarım çalışmaları planlanan şekilde devam ediyor."

Arıza onarım ve bakım ekipleri, kış hazırlıkları kapsamında özellikle kırsal bölgelerde engebeli coğrafi şartlar nedeniyle zorlu görev yapıyor.

Yolu bulunmayan dağlık bölgelerde kilometrelerce sırtlarında malzeme taşıyan ekipler, Siirt'in Pervari ilçesinin Güleçler köyünün hat yeniliyor.

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