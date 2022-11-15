Diyarbakır'da kaybolan zihinsel engelli genç kız için arama çalışması başlatıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç kızın bulunması için arama çalışması yapılıyor.

Ergani'de 4 gün önce evden çıkan 19 yaşındaki zihinsel engelli Gülçan Akdağ'ın eve dönmemesi üzerine annesi Muhbet Kaçar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Polis ekipleri, Akdağ'ın bulunması için arama çalışması başlattı.



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