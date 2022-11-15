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Diyarbakır'da "4. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açıldı

AA

Diyarbakır'da "4. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "4. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nın açılışı yapıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) iştiraki Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret AŞ ile ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık AŞ tarafından, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, 55 ilden 157 firma katıldı.

Hatay'ın onur konuğu olduğu fuarda sahne alan Hatay Medeniyetler Korosu, Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi.

Açılışa katılan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz ve DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Hatay'dan Diyarbakır'ın plakasını temsilen kente getirilen 21 tepsi künefeye şerbet döktü.

Fuarın açılışı da Hatay'ın plakasından dolayı 31 metrelik örgü peynirin kesilmesiyle yapıldı.

Vali Su ile beraberindekiler, daha sonra fuarda açılan stantları gezdi.

- Fuar yeni ticari ilişkilerin kurulmasına katkı sunacak

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuarların tanıtım açısından çok önemli etkinlikler olduğunu belirterek, bu fuarda da Diyarbakır'ın ve katılım gösteren illerin ve firmaların yöresel lezzetlerinin tanıtılmasının önemli olduğunu söyledi.

Fuara katılan illerin, hem yöresel lezzetlerini tanıtacağını hem de ticari ilişkilerini geliştireceğini dile getiren Su, "İl olarak 48 ürünümüz var, bunları burada sergiliyoruz. Fuar hem ilimizin tanıtımına hem yeni ticari ilişkilerin kurulmasına önemli bir katkı sunmuş olacak." dedi.

Mehmet Kaya da bölgenin gastronomi değerlerinin adeta petrole benzediğini ifade ederek, bu petrolü hala dünyaya pazarlayamadıklarını söyledi.

Kente ait tescilledikleri çok sayıdaki lezzeti fuarda sergilediklerini anlatan Kaya, "İnsanların gastronomi ve kültür turları, bugün dünyada en pahalı ve o il için en makul turlardır. Mezopotamya ve Diyarbakır bu konuda dünyanın şanslı illerinden ama bunu ortak akılla dünyaya pazarlayacak birlikteliği oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaya, her fuarda bir ili onur konuğu olarak belirlediklerini dile getirerek, bu fuarın onur konuğu olan Hatay'ın lezzetlerini bölge insanıyla buluşturduklarını kaydetti.

İran ve Irak'tan da gelip stant açanların olduğunu aktaran Kaya, her iki ülkeden ziyaretçilerin de geleceğini belirtti.

Açılışa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu, bölge illerinden gelen oda ve borsa başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Fuar, 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

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