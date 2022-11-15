A Milli Futbol Takımı, Diyarbakır'a geldi

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DİYARBAKIR (AA) - A Milli Futbol Takımı, İskoçya ile yarın yapacağı özel maç için Diyarbakır'a geldi.



İlk kez milli maç heyecanının yaşanacağı kente gelen kafile, Diyarbakır Havalimanı'ndan güvenlik önlemleri altında otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Taraftarlar otel girişinde kafileye sevgi gösterisinde bulundu.

A Milli Futbol Takım, son hazırlığını ise karşılaşmanın oynanacağı Diyarbakır Stadyumu'nda yapacak.

Türkiye ile İskoçya, yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

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