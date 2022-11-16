Diyarbakır'da "Üretimin Gücü Birleşiyor" konferansı düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da girişimci kadın kooperatiflerine yönelik Üretimin Gücü Birleşiyor konferansı düzenlendi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda Yenişehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen konferans, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde başladı.

Vali Ali İhsan Su, konferansta yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti, çok güzel bir çalışmanın yapıldığını belirtti.

Projeyi destek verdiklerini dile getiren Su, "Yeter ki kadınlarımız üretsin, biz de onlara yardımcı olalım. Projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

GAP Bölge İdaresi Başkanı Hasan Maral da bölgenin en önemli projelerini gerçekleştirdiklerini, turizmden kırsal kalkınmaya kadar birçok alanda faaliyet yürütüldüğünü bildirdi.

Projenin, insanı odağa alan çok yönlü bir bakış açısı içerdiğini dile getiren Maral, kadın kooperatiflerini desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ise kooperatif kurmak isteyen kadınlara yönelik kooperatif girişimciliği eğitimi düzenlendiği belirtti.

Fuarda diğer illerden gelen 15 kadın kooperatifi buluşturduklarını dile getiren Beşikci, şunları aktardı:

"Kooperatifler sorumluluk, eşitlik ve adalet gibi değerlerin kılavuzluk ettiği girişimler olarak diğer işletmelerden ayrılırlar. Kooperatifler aynı zamanda birlikte üretimin en anlamlı çatısıdırlar. Diyarbakır'da son 3 yılda 18 kadın kooperatifimiz kurulmuştur. Kadın kooperatiflerimizin kurumsal ve mali kapasitelerini geliştirebilmeleri, aralarında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla projemiz kapsamında Kurumsal Kimlik Çalışmaları Eğitimi, e-ticaret eğitimleri, satış ve pazarlama eğitimleri ile ürün iyileştirme ve ürün çeşitliliği desteği sağladık. Önümüzdeki aylarda yine bu projemiz kapsamında teknik geziler düzenleyeceğiz. Üçkuyu mahallemizde inşa etiğimiz Nev Bahçe parkımızı ise kadın kooperatiflerimizin eğitim, markalaşma, pazarlama ve üretim merkezi haline getireceğiz."

Konferansa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Batman illerinden kadın kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.



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