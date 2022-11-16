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Diyarbakır'a gelen 90 yaşındaki İskoç taraftar maç saatini bekliyor

AA

Diyarbakır'a gelen 90 yaşındaki İskoç taraftar maç saatini bekliyor

DİYARBAKIR (AA) - A Milli Futbol Takımı ve İskoçya Milli Takımı'nın bu akşam Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacağı maç öncesi kente gelen 90 yaşındaki kadın İskoç taraftar, karşılaşma saatini bekliyor.

İskoçya Milli Takımı'nı desteklemek için ülkesinden yaklaşık 5 bin kilometre uzaklıktaki Diyarbakır'a gelen 3 çocuk annesi 90 yaşındaki Moria Brown, AA muhabirine, Türkiye'ye ilk defa 1960 yılında geldiğini ve Antalya'ya hayran kaldığını anlattı.

Şimdi de arkadaşlarıyla maç için Diyarbakır'a geldiklerini kaydeden Brown, şunları söyledi:

"İskoçya Milli Takımı'nın Türkiye ile olan maçı izlemek ve desteklemek için geldim. Gerçekten çok güzel bir ülke. İnsanlar gerçekten çok sıcakkanlı. Türkçe konuşamadığım için çok özgünüm. Çünkü insanlarıyla konuşmak istiyorum. İnsanları sevimli ve güler yüzlü. Onlarla sohbet etmeyi isterim. Gerçekten mükemmel olurdu. Farklı kültürleri çok seviyorum."

- "Sanırım Türk takımı kazanacak"

"Çok uzak bir ülkeden geldim. Buraya gelmeye karar verdiğimizde de buradaki sevimli, güzel insanlarla karşılaşacağımızı biliyordum." diyen Brown, "İskoçya takımını bu akşam destekleyeceğim. Burada herkes Türk takımını destekleyecek. Sanırım bu akşam Türk takımı maçı kazanacak. Futbolu çok seviyorum. Takımımı seviyorum destekleyeceğim." ifadesini kullandı.

Daha önce ziyaret etmediği Türkiye'nin birçok yerini gezmek istediğini anlatan Brown, "Bu akşam oynanacak maçtan sonra ülkeme döndüğümde Türkiye'ye açıkçası tekrar gelmeyi düşüneceğim" dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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