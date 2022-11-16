Türkiye-İskoçya maçının ardından

DİYARBAKIR (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın özel maçta İskoçya'yı 2-1 yendiği maçın ardından, futbolculardan Uğurcan Çakır ve Ozan Kabak açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara teşekkür eden Uğurcan, harika bir atmosferde oynadıklarını söyledi.

Diyarbakır halkının kendilerini çok güzel karşıladığını aktaran Uğurcan, "Hepsinin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Çok güzel bir ortamda, çok güzel bir maç çıkardık takım halinde. Üçlü oynayacağımızı biliyorduk. Onun üstüne çalıştık. Toplantıları yaptığımızda da rakibe üstün geleceğimizi biliyorduk. Gerçekten çok iyi mücadele ettik ve çok iyi oynadık. Hak ederek bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.

Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na ilişkin düşüncelerini aktaran Uğurcan, "Avrupa'da oynamayı hepimiz istiyoruz. İyi bir Avrupa geçirememiştik öncekinde ama buna katılıp gerçekten Türk halkını sevindirmek istiyoruz. Aslında Uluslar Ligi'nde iyi oyunlarla galibiyet aldık. Bizden kolay rakipler olsa da iyi oynamıştık. Son iki maçta biraz talihsizlik yaşadık. Burada çok kaliteli ve kariyerli oyuncalar var. Milli takımın ve şanlı formanın ağırlığı çok özel ve büyük bir duygu. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız. İnşallah ikinci maçımızı da iyi bir oyunla kazanıp, kazanmaktan önemlisi artık iyi oynamak istiyoruz. İyi futbolcularız. Ona hazırlanacağız. Dünya Kupası'nda favorim yok. Dünya Kupası'nda olmak istiyorduk. Ama olamadık, şansızlıklar yaşadık. Favorim her zaman Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.







- Ozan Kabak: "Bizim için güzel bir gündü"

İskoçya karşısında milli takımın ilk golünü atan Ozan Kabak ise "Bizim için güzel bir gündü, Diyarbakır seyircisine teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir atmosferdi." diye konuştu.

Milli Takım formasıyla ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Ozan, "Takım olarak çok güzel mücadele ettik, kazanmayı bildik. Sürekli pres yaptık ve istenilen bir milli takım sahada vardı. Maçı kazandığımız için gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ozan, bir gazetecinin "Farklı takımlarda oynadın ve milli takımın yeni sistemini nasıl değerlendiriyorsun?" sorusuna ise "Açıkçası ben her sisteme ayak uydurabilen bir oyuncuyum. Defansta iyi ve güçlü oynadık. Benim için sıkıntı yok, elimden geldiğince sağda, solda, sahanın her yerinde oynayabilirim. İyi oynadık, iyi mücadele ettik." şeklinde yanıt verdi.

Bir başka gazetecinin "Bulunduğun mevkide forma rekabeti var, bunu nasıl değerlendiriyorsun?" sorusu üzerine Ozan, "Sonuçta burası milli takım, rekabet bence başarıyı getirir. Herkes birbirini destekliyor, iyi olan zaten her zaman oynuyor. Dediğim gibi burası milli takım, olması gereken zaten bu." ifadelerini kullandı.

Milli takımın Dünya Kupası'nda yer almaması konusunda ise Ozan, "Evde oturup maçı izlemek futbolcular için gerçekten acı verici. Play-off'ta Portekiz'e elendik. Dünya Kupası'nda olmak isterdik ama olmadı. İnşallah beraber Almanya'ya gideriz. Dünya Kupası'nda favori takımım Almanya. Almanya'yı destekliyorum." diye konuştu.











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