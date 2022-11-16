Türkiye-İskoçya maçının ardından

DİYARBAKIR (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın, Diyarbakır'da İskoçya ile oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanması taraftarları sevindirdi.

Diyarbakır Stadyumu'nda karşılamayı izleyen taraftarlardan Remziye Seyitalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları ve ailesiyle maçı izlemeye geldiklerini söyledi.

Çok güzel ve keyifli bir maç izlediklerini belirten Seyitalioğlu, "Böyle maçların oynanmasını her zaman isteriz. Diyarbakır'da bu sene etkinlikler yapıldı. En güzel bu organizasyon oldu. Takımımız 2-1 yendi, çok mutluyuz." dedi.

Taraftarlardan Gurbet Kızıl da çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Milli takımımızı tebrik ediyoruz. Skorun 2-1 olmasıyla Diyarbakır plakası oldu. Güzel bir maç oldu. Güzel bir atmosferdi. Bu tür maçların devamını istiyoruz." diye konuştu

Adnan Akdeniz ise maçın Diyarbakır'da oynamasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Bütün Diyarbakırlılar olarak milli takıma destek vermeye geldik. Çok da mutlu olduk." ifadesini kullandı.

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