Dicle Elektrik'ten elektrik kesintisine ilişkin açıklama

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ), Yenişehir ilçesindeki bir mahallede yaşanan elektrik kesintisine ilişkin açıklama yaptı.

Şirketten yapılan açıklamada, Fabrika Mahallesi'ndeki elektrik kesintisinin kaçak tüketimini önlemek için yapıldığı ve çalışmaların bazı kişiler tarafından engellendiği bildirildi.

Mahallede kaçak elektrikle mücadele kapsamında mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak, Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) uygulamasına gidildiği aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Mahallede eskimiş ve ömrünü doldurmuş elektrik şebekesinin yenilenme ihtiyacı var. Kaçak tüketim oranı yüzde 95'i buluyor. Aldığımız tedbirlerden biri de dışardan müdahaleyi önlemek amacıyla sayaçları dışarıya almak. Uygulamayı mahallenin büyük bölümünde hayata geçirdik. Ekiplerimiz kalan 120 abone için çalışma yapıyor. Mevzuat, kaçak kullanımın yüzde 40'ın üzerinde olduğu yerlerde dağıtım şirketlerine sayaçları yapı dışına çıkarma yetkisi veriyor. Bu uygulama keyfi değil, tamamen kaçak tüketimi önlemeye ve kaçak kullanmayan abonelerin kesintisiz enerji alma hakkını korumaya yöneliktir. Uygulama alanlarında isteyen abonelere sayaçlarını internet üzerinden takip edebilmeleri için şifre de veriyoruz. Kaçak elektrik kullanımına yönelik mücadelede son derece kararlı olduğumuzun net bir şekilde bilinmesini istiyoruz."









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