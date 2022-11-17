Diyarbakır'da 15 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 15 yıl 13 ay 244 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Hırsızlık" suçundan hakkında 15 yıl 13 ay 244 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

S.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.