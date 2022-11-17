Dicle Üniversitesi "Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyumu" düzenlendi

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DİYARABKIR (AA) - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyumu (DUDS–2022) düzenlendi.

Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezindeki sempozyuma, D.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, üniversite yetkilileri, akademisyenler, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karakoç, bir hayalin peşinden koşmanın o hayali elde etmek olduğunu belirtti.

Dicle Üniversitesi için hayal ettikleri hedefe ulaşabilmek için herkesin çalışmalar yapması gerektiğini dile getiren Karakoç, farklı branşların, disiplinlerin bilim üretmesinin kıymetli olduğunu, imkanlar dahilinde projelere olumlu baktıklarını aktardı.

Sempozyum kapsamında Prof. Dr. Kadir Turan moderatörlüğünde "Akademik Sinerji" paneli düzenlendi.

Panelde Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu, "Yapay Zeka ve Disiplinlerarası Çalışmalar", Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, "Lazerler, Çeşitleri, Etkileri, Korunma Yöntemleri ve Bazı Önemli Uygulamaları", Prof. Dr. İskender Yıldırım, "Tarımda İnterdisipliner Çalışmalar" ve Prof. Dr. Sezgin Bakırdere de "Kimya Bilimi" konularında sunum yaptı.





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