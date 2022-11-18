Elazığ'da yoldan çıkıp ağaçlık alana giren minibüsteki 10 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BKR 87 plakalı minibüs, Elazığ Malatya kara yolu Hankendi köyü mevkiinde yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi.

Kazada, araçtaki 10 kişi hafif yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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