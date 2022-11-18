Diyarbakır'da girişimci kadın kooperatiflerine yönelik eğitim

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DİYARBAKIR (AA) - Yenişehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde kadın kooperatiflerine yönelik eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Valilik ile Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda, kadın Kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla girişimcilere eğitim verildi.

Başarı hikayelerinin de anlatıldığı eğitim programında başarılı girişimci kadınlara plaket verildi.

Toplantıya, Yenişehir Belediyesi yetkilileri, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Batman'dan kadın kooperatiflerinin temsilcileri ve kursiyerler katıldı.

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