Diyarbakır'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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DİYARABKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 21 yıl 10 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Uyuşturucu ticareti yapmak ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Ç'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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