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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" uygulaması anlatıldı

AA

Diyarbakır'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" uygulaması anlatıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da En İyi Narkotik Polisi Anne uygulamasına yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla kadınlara "En iyi Narkotik Polisi Anne", üniversite öğrencilerine "Gençlik Modülü", yetişkinlere de "Narkorehber" eğitimi verdi.

7-17 Kasım tarihlerindeki düzenlenen eğitimlerde Dicle Üniversitesi öğrencileri, Kayapınar ve Bağlar Aile Destek merkezlerindeki kadın kursiyerler ve aileleri, Diyarbakır Havalimanında görevli güvenlik, Diyarbakır YİBO ve Gaffar Okan POMEM'de tekamül eğitimi gören personeller yer aldı.

Toplantılarda 1028'i kadın olmak üzere 3 bin 72 kişi bilgilendirildi.

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