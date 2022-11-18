Diyarbakır'da 21 kilogram esrar ele geçirildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan araçta 21 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracıyla batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağını tespit etti.

Ekipler yerini tespit ettiği şüphelinin aracını takibe aldı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada 21 kilogram esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alınan şüpheli M.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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