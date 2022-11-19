Diyarbakır'da fuarda elle buğday dövüldü, şehriye hazırlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 55 şehirden 175 firmanın katıldığı "4. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı"nda coğrafi işaretli ürünler sergilendi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki ALZ Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi standında buğdayın elle şekillenmesi geleneğinin canlandırılması amacıyla alana dibek taşı getirildi.

Stantta, dibeğin içine konulan buğday elle dövüldü, kadınlar tarafından şehriye hazırlandı, ziyaretçilere çiğköfte ikram edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Ahmet Salduş, gazetecilere, fuarın 5'inci gününde devam ettiğini belirterek, fuara 55 şehirden 175 firmanın katıldığını söyledi.

Bu tür etkinlikler ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden Salduş, şöyle konuştu:

"Etkinlik kapsamında dibekte buğday dövüldü. Coğrafi işaretli ürünlerimiz var. 48 ürünümüz tescillendi. Onları sergiledik. Gelenek, göreneklerimizde var. İlk buğday, burada yetiştirildi. İlk bakır burada işletildi. Günümüzde de bu önemini korumaktadır. Bunu önemsiyoruz. Dolayısıyla bu etkinliklere devam edeceğiz. Şehrimize gastronomi ve turizm açısından katkı sunmaya devam edeceğiz."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.