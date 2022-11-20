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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Diyarbakır annelerine ziyaret:

AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Diyarbakır annelerine ziyaret:

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1175'inci gününde sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir beraberinde eşi Nuray ve kızı Elifnur Meryem ile ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelere ziyarette bulundu.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını Demir'e anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Demir, evlat hasretiyle yanan anne ve babalarla görüştüklerini söyledi.

Evlat nöbeti tutan anne ve babaları, desteklerini iletmek, onları yürekli duruşlarından dolayı tebrik etmek için ziyaret ettiklerini vurgulayan Demir, günlerdir süren eylemde, bu fedakarlığı gösteren anne ve babalara teşekkür etti.

Ailelerin aynı zamanda yüreği yanan başka anne ve babaların da sesi olduğuna işaret eden Demir, devletin gayreti, buradaki ailelerin sesi ve duasıyla bazı ailelerin evlatlarına kavuştuğunu hatırlattı.

Demir, diğer ailelerin de evlatlarına kavuşmasını temenni ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Devletimiz teröristlerle mücadele ederken, sadece kukla değil, kuklacıların kim olduğuyla ilgili de kesin bilgiler dahilinde kendi eylemlerini, harekatını yapacaktır, yapmaya da devam edecektir. Bütün amacımız, gayretimiz, annelerin, babaların yürek acılarının bir an önce durması. Bunu sağlamak için de devletimiz her türlü imkanı seferber etmiş durumda. Allah bu anne ve babalardan razı olsun. Evlat acısı başkadır. Evlat acısını bilmeyenlere, duymayanlara Allah insaf versin. Bu mücadelede hep beraberiz. Bu topraklarda yaşamış insanların arasına fitne sokmak isteyenlere karşı da bu yürekli ve cesur duruşu gösteren anne ve babalara teşekkür ediyoruz."


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