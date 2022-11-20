Diyarbakır'da sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Dicle'nin Çelebi Mahallesinde ikamet eden E.B. (29) dün sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde E.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. E.B'nin cesedi otopsi için Dicle Devlet Hastanesine götürüldü.





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