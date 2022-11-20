Bağlar Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar ilçesinde belediye tarafından alt ve üst yapısı yenilenen yollar asfaltlanıyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Özdemir ve Tavşantepe mahalleleri arasındaki yolu ve kent merkezine giden 3 kilometrelik yolu yeniledikten sonra asfaltladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, altyapısı tamamlanan yolların asfaltlanarak kullanışlı hale getirildiğini belirtti.

Batıçanakçı Mahallesi'nde yeni inşa edilen bölgelerde yol çalışmaları yapılarak kış ayları öncesi ulaşım koşullarının kolaylaştırıldığını ifade eden Beyoğlu, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için yaz kış demeden çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.







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