Diyarbakır'da "mirkut" geleneği canlandırıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda mirkut (Tokmak) geleneğini canlandırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ALZ Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, Büyükşehir Belediyesi standında buğdayın ilk elle şekillenmesi olan "mirkut" geleneğinin canlandırılması için alana dibek taşı getirildi ve içine buğday konuldu.

Dibeğin içine konulan buğdayın elle şekillenmesi için mirkut ile buğday dövüldü. Daha sonra kadınlar tarafından şehriye kesimi yapıldı. Standı gezmeye gelen ziyaretçilere de çiğ köfte yoğrulup dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanı Ahmet Salduş, fuara 55 şehirden 175 firmanın katılım sağladığını belirtti.

Bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden Salduş, şunları kaydetti:



"Şehriye kesimi yapıldı. Dibekte mirkut ile buğday dövüldü. Çiğ köfte yoğruldu, onları dağıtıyoruz. Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanmış 48 coğrafi işaretli ürünümüzü gösterime sunduk. Gelenek göreneklerimiz de var. Bu etkinliklere devam edeceğiz. Şehrimize gastronomi, turizm anlamında katkı sunmaya devam edeceğiz."

Fuarın ziyaretçilerinden Emine Yalçın, yıllar önce köylerinde mirkut ile buğday dövüldüğünü belirtti.



Bülent Taşdemir de etkinliğin turizme katkı sunduğunu kaydetti.

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