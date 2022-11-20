Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi antrenörü Hasan Zilan, Avrupa şampiyonu oldu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi antrenörü Hasan Zilan'ın Avrupa şampiyonu olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, eğitmen milli sporcu Zilan'ın Antalya'da yapılan WAKO Avrupa Kick Boks Turnuvası Büyük Erkekler K1 Style branşında altın madalya kazandığı belirtildi.



Açıklamada, Antalya'da 39 ülkeden 976 sporcunun katıldığı turnuvada Zilan'ın, 54 kiloda rakiplerini yenerek şampiyon olduğu kaydedildi.

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