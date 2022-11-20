Diyarbakır'da çadırı kap gel etkinliği düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesi, çadırını kap gel etkinliği gerçekleştirdi.

Kayapınar Belediyesince düzenlenen etkinlikte, Devegeçidi piknik alanında her yaştan doğaseverin çadır kurduğu kamp alanında, katılımcılar doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaptı, kamp ateşinin etrafında keyifli zaman geçirdi.



Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, hareketli bir yaşamı benimseyerek, insanları sürekli hareket etmeye teşvik etmek, farkındalık yaratarak doğa yürüyüşü faaliyetlerini artırmak istediklerini belirtti.

Karaman, "Yapılan etkinliklerle vatandaşları doğa konusunda bilinçlendirmek ve insan eliyle yapılan tahribatları azaltmak istiyoruz. Bu çalışmanın ilkini tarihi ve kültürel özellikleriyle de bilinen Devegeçidi Köprüsü mevkisinde gerçekleştirdik. Katılımcılar, güzel ve keyifli bir hafta sonu geçirdi." dedi.

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