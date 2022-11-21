Diyarbakır'da kıraathanede silahla 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kıraathanede gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı.

Merkez Bağlar ilçesi Gürsel Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede, dün akşam, daha önce husumet yaşadığı bir kişiyi gören M.K, bu kişiye doğru tabancayla ateş ederek kaçtı.

Saldırıda 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan M.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

















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