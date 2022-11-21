Diyarbakır'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Kasten yaralama" suçundan hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D'nin merkez Kayapınar ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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