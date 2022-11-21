Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bismil'de tefecilik yaparak vatandaşları mağdur eden, haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada senet, dekont ve sözleşme evrakları ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, 5 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı kaydedildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.