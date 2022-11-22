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Dicle Elektrik'ten çiftçilerin elektrik borçlarına ödeme kolaylığı

AA

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sorumluluk alanlarında yer alan 6 ildeki çiftçilerin tarımsal üretimden kaynaklanan elektrik borcuna ilişkin, "Çiftçilerimizin geçmiş borçlarının bütün vade farkını siliyor, anapara için de yüzde 25 indirim yapıyoruz." dedi.

Dicle Elektrik'ten çiftçilerin elektrik borçlarına ödeme kolaylığı

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sorumluluk alanlarında yer alan 6 ildeki çiftçilerin tarımsal üretimden kaynaklanan elektrik borcuna ilişkin, "Çiftçilerimizin geçmiş borçlarının bütün vade farkını siliyor, anapara için de yüzde 25 indirim yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Eylül'de yaptığı "Bundan sonra elektrik faturaları ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek. Ziraat Bankamız bu imkandan yararlanmak isteyen çiftçilerimizin elektrik borçları için açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini de Hazineden alacak. Çiftçilerimiz geçmiş dönem elektrik borçlarını 5 yıla varan vadeyle ve faizsiz geri ödeme imkanıyla kapatabilecek. Elektrik dağıtım şirketleriyle önceki dönem borçlarının gecikme cezası uygulanmadan ve hatta anaparanın da bir kısmından feragatle tahsili hususunda mutabakata varıldı." şeklindeki açıklama üzerine Dicle Elektrik tarafından çiftçilere bu desteğin sağlanması için çalışma yürütüldü.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Yaşar Arvas, AA muhabirine, çiftçilerin güncel borçları için 1 yıl, geçmiş borçları için de 5 yıl vadeli olmak üzere Ziraat Bankasından kredi desteği alabileceğini söyledi.

Dicle Elektrik'in dağıtım bölgesinde bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'teki tarımsal sulama abonesi çiftçilerin gecikmeye giren borçları için herhangi bir faiz uygulanmadığı gibi anaparada da indirim yapılacağını ifade eden Arvas, Ziraat Bankası tarafından sağlanan kredinin sıfır faizle çiftçilerin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Arvas, şirket olarak bölgedeki çiftçilere ek bir imkan sağladıklarını dile getirerek, "Bölgede 30 binin üzerinde çiftçi bulunuyor ve bu çiftçilerin yüzde 80'inin Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'ye borcu bulunuyor. Çiftçilerimizin geçmiş borçlarının bütün vade farkını siliyor, anapara için de yüzde 25 indirim yapıyoruz. Şu ana kadar 6 bin çiftçimiz bu imkandan faydalanmak için şirketimize müracaat etti. Diğer çiftçilerimizi de en kısa sürede şirketimize müracaat etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Bu imkandan yararlanmak isteyen çiftçilerin Dicle Elektrik'in il ve ilçe merkezlerindeki tarımsal sulama birimlerine, müşteri memnuniyeti birimleri ile ilçe şefliklerine başvurarak "borç kapama formu" almalarının yeterli olduğunu belirten Arvas, bu form ile il ve ilçelerdeki herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvurarak, kredi sürecini başlatabileceklerini kaydetti.

Arvas, elektrik borcu olan çiftçilere bu destekten bir an önce faydalanmaları tavsiyesinde bulunarak, kredi desteğine ilave olarak Dicle Elektrik olarak sundukları imkanın 31 Aralık itibarıyla son bulacağını söyledi.

Dicle Elektrik olarak sundukları kredi desteğinin ise 31 Aralık 2023'e kadar devam edeceğini belirten Arvas, "2023 yılında kredi kullanacak müşterilerimize maalesef bu sene için sunulan anapara indirimi ve gecikme faizinin silinmesi imkanından faydalanamayacaklarını tekrar hatırlatmak istiyorum. 2023 yılındaki üretim sezonunda sıkıntı yaşanmaması adına müşterilerimizin buna dikkat edeceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

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