Çermik'te yeni yerleşim yerlerine altyapı hizmeti sunuluyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Çermik ilçesinde yeni yerleşim yerlerine kanalizasyon şebekesi döşüyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğünün, kent merkezi ve ilçelerde altyapıyı güçlendirmek amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Çermik'in Tepe Mahallesi'nde yeni meskenlerde altyapı sorununun yaşamaması için DİSKİ ekipleri, 500 metre kanalizasyon imalatını gerçekleştirdi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, devam eden çalışmaları inceleyerek, teknik personelden bilgi aldı.



Şehir merkezi ve ilçelerde en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Tutşi, "Altyapı projelerimizi planlı ve kalıcı olarak gerçekleştirmek için ekiplerimiz sahada titizlikle çalışma yürütüyor. Tepe Mahallesi'nde muhtelif çaplarda kanalizasyon hattı imalatını tamamladık. Sağlam kentleşmede altyapının eksiksiz yapılması gerekiyor. Bu bilinçle hareket ederek çalışmalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.







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