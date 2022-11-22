Bağlar Belediyesince düzenlenen Kur'an kursunu tamamlayan öğrenciler için tören

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesince düzenlenen Kur'an kurslarına her yaştan vatandaşın kayıt yaptırdığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Bağ Evi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törende, Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa katılarak iki aylık sürecin sonunda Kur'an-ı Kerim öğrenen 300 çocuğun ödüllendirildiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hayata geçirdikleri projelerle yüzlerce kişiyi geleceğe hazırlamak istediklerini belirterek,



Çocukları tebrik ederek, onlara Kur'an-ı Kerim hediye ettiklerini ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:



"Öğrenmenin yaşı yoktur sözüne en uygun katılımlar burada yaşanıyor. Kursa 6 yaşındaki çocuğumuz da 85 yaşındaki teyzemiz de katılıyor. Ayrıca mesleki ve teknik içerikli sayısız kursumuz da faal durumda."

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