Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan Diyarbakır annelerine ziyaret

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DİYARBAKIR (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1177. gününde sürüyor.

Kaymakcı, beraberinde Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı ile ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelere ziyarette bulundu.

Evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını Kaymakcı'ya anlatan aileler, HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.



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