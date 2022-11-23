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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

AA

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında, öğretmenliğin gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen değerli ve saygın bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin gününü kutlayan Su, şunları kaydetti:

"Üstlendikleri bu büyük görevi hakkıyla yerine getirmek için gecesini gündüzüne katan, çocuklarımızın bilimsel ve evrensel ilkeler ışığında milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı olarak yetiştirmek için cansiperane çalışan öğretmenlerimize minnet borçluyuz. Öğretmenlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da geleceğin dünyasında güçlü bir devlet ve toplum olarak yer alma noktasında sürdürdüğümüz çalışmalar doğrultusunda çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Başöğretmenlik unvanı verilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan ve görevleri başında bulunan öğretmenlerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyor."

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