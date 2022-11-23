Diyarbakır'da Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısı yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, "Günümüzde iyi işleyen bir adalet sistemini kuramayan, insan hak ve özgürlüklerini olması gereken düzeyde koruyup, geliştiremeyen ülkelerin uluslararası alanda da söz sahibi olması mümkün değildir." dedi.

Diyarbakır'da, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finans desteği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması" projesi kapsamında "Siber Suçlar Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bir otelde başlayan ve 2 gün sürecek toplantıda konuşan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Taş, işlenen bir suçun varlığının en kısa sürede tespit edilmesinin, suçlunun ceza almasının ve mağduriyetin telafisinin toplumda düzenin sağlanması için gerekli olduğunu söyledi.

"Bilgi teknolojisinin kullanılmasının kaçınılmaz olduğu kamu kurumlarında, yoğun şekilde bilişim sistemlerinin kullanıldığı çağda, işlenen suçların soruşturma ve kovuşturma evrelerinde zamanla yarışılmaktadır." diyen Taş, adaletin tesiri için ilgili kurumlar arasında işbirliği ve iletişimin sağlanmasında hızlı olunmasının da büyük önem taşıdığını belirtti.

Taş, bilgi ve teknoloji çağına hızla adapte olan suçluları ve yeni oluşan suç türlerini tanıyıp, onlarla mücadele etmek adına ceza adalet sisteminin bütün usulleriyle değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurmasının da büyük önem taşıdığına işaret ederek, bu sebeple hızlı ve etkin çalışan bir ceza adalet sisteminin tesisinin devletlerin en önemli amaçlarından birisi olması gerektiğini bildirdi.

- "Daha kaliteli ve verimli adalet mekanizması oluşturmak gayesindeyiz"

Toplumsal yaşamın, huzur ve güvenlik içinde devam ettirilebilmesinin ancak bu şekilde mümkün olabileceğine dikkati çeken Taş, "Günümüzde iyi işleyen bir adalet sistemini kuramayan, insan hak ve özgürlüklerini olması gereken düzeyde koruyup, geliştiremeyen ülkelerin uluslararası alanda da söz sahibi olması mümkün değildir. Bir ülkenin gelişmesi sadece ekonomisinin güçlü olması değil, aynı zamanda etkin bir adalet sisteminin sahip olmasıyla da ölçülebilir. Bu bağlamda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü olarak daha kaliteli ve verimli adalet mekanizması oluşturmak için sizlerin de yardımıyla aksaklıkları tespit etmek ve çözüm yolları üretmek gayesindeyiz." değerlendirnesini yaptı.



Taş, daha önce yaptıkları toplantılar neticesinde birçok ilde bilişim suçları bürolarını kurduklarını anlatarak, şu ana kadar 148 bilişim suçları bürosuna ulaşıldığını söyledi.

Amaçlarının yeniliklere de vesile olmak olduğunu belirten Taş, "Kıymetli kurumlarımızın temsilcilerinin bu toplantıda sunacakları değerli katkılarını önemsediğimizi ve gelecek çalışmalarda göz önünde bulundurduğumuzu dile getirmek isterim. Bu toplantının siber suçlar alanında kurumlar arası ilişkinin güçlenmesine yönelik sağlam bir adım olacağını umut ediyorum." diye konuştu.

Avrupa Konseyi proje yetkilisi Ayşe Ege Bayazıt ise toplantıda ulusal ve uluslararası uzmanların bulunduğunu belirtti.

Bayazıt, toplantıda siber suçlar alanında soruşturma ve kovuşturmada yaşanan sorunlar tespit edilerek, sorunların üstesinden gelebilmek için koordinasyon önerilerinin tartışılacağını dile getirerek, ilk oturumda siber suçlarla ilgili soruşturma aşamasında yaşanan zorluklar, ikinci oturumda kovuşturma aşamasındaki zorluklar, üçüncü oturumda ise özel sektör ve yargı aktörleri arasında koordinasyonu konuşacaklarını ifade etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk de siber suçlar ve bilişim suçlarının dava açma, hızlı ve etkin soruşturma yürütmede zorlanılan bir alan olduğunu belirterek, "Bu, çok sık güncellenmesi ve geliştirilmesi gereken bir alan. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Toplantıya, Elazığ, Mardin, Batman, Siirt, Bingöl ve Şırnak'tan hakim ve savcılar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.