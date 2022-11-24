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Diyarbakır'da minik kalpler şehit öğretmenlerin adını fidanlarla yaşatacak

AA

Diyarbakır'da minik kalpler şehit öğretmenlerin adını fidanlarla yaşatacak

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da öğrenciler terör örgütü PKK tarafından katledilen şehit öğretmenlerin anısını yaşatmak için onlarca fidanı toprakla buluşturuyor.

Merkez Bağlar ilçesindeki Aile Destek Merkezince (ADEM) 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Bugünün Fidanları Geleceğin Öğretmenleri Şehit Öğretmenler Adına Fidanları Toprakla Buluşturuyor" projesi hayata geçirildi.

Proje ile ADEM'de mesleki eğitim gören kadınlar ilkokul ve ana sınıflarında okuyan çocuklarıyla Dicle Üniversitesinin ağaçlandırma sahasında, terör saldırılarında şehit olan öğretmenler anısına fidan dikiyor.

Öğrenciler, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine 3 gün önce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan öğretmen Ayşenur Alkan, Tunceli'de 2017'de PKK'lı teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, Batman'ın Kozluk ilçesinde aynı yıl karne dağıtım töreninin ardından evine giderken terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın da aralarında bulunduğu onlarca şehit öğretmenin adını yazdıkları ve kalp çizdikleri renkli kağıtları da fidanların yanına dikti.

2 gün boyunca 200 fidanın toprakla buluşturulacağı projede dikilen fidanlara can suyu verildi.

- "Onlar adına bu fidanları büyüteceğiz"

Çocuklardan 10 yaşındaki Havin Koç, AA muhabirine, fidan dikerken çok heyecanlandığını belirterek, "Fidanımı şehit öğretmen Ayşenur Alkan adına diktim. Bütün öğretmenlerimizi çok seviyorum. Öğretmenlerimiz çok yaşasın." dedi.

9 yaşındaki Beşir Yıldız, fidanları şehit öğretmenlerin adıyla özenle diktiklerini anlatarak, fidanlara can suyu verdiklerini belirtti.

10 yaşındaki Elanur Ata, öğretmenleri çok sevdiklerini ifade ederek, "Onlar için bugün fidan diktik. Öğretmenlerimiz bizi büyütüyor, biz de onlar adına bu fidanları büyüteceğiz. Bu fidanlar büyüdükçe şehit öğretmenlerimizin anacağız." diye konuştu.

Şehit öğretmenlerin ailelerine seslenen 12 yaşındaki Ece Tayfur ise şunları söyledi:

"Aileleri bilsin ki biz öğretmenlerimizi çok önemsiyoruz ve onlar hep bizimle. İlk kez fidan dikiyorum. Bu fidanı büyütmek istiyorum."

ADEM'de kursiyer Seda Dilek, iki oğluyla fidan dikerek şehit öğretmenleri saygıyla andıklarını belirtti.

Dilek, şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

- "Öğretmenlerimizi yüreğimizde yaşatacağız"

Bağlar ADEM Koordinatörü Arzu Çetin de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kutsal görevlerini yaparken şehit olan öğretmenlerin adını diktikleri fidanlarla da yaşatmak istediklerini anlattı.

Çocukları, geleceği emanet ettikleri öğretmenlerin bazılarının terör saldırılarında şehit olduğunu dile getiren Çetin, "Aileleri de bilsin ki şehit öğretmenlerimizi unutmayacağız, onları kalbimizde, yüreğimizde yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Çetin, tüm öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutladıklarını belirtti.

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