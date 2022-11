Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da "Öğretmenler Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Şırnak ve Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan etkinlikte de, şehit öğretmenler anısına hazırlanan slayt gösterisi yapıldı, öğrenci ve öğretmen tarafından şiirler okundu.

Vali Ali İhsan Su, programda, bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, öğretmenliğin çok özel bir meslek olduğunu söyledi.

Dünyanın en önemli işini öğretmenlerin yaptığını ifade eden Su, şöyle konuştu:

"Her mesleğin kullandığı bir hammadde var. Hammaddenin kıymeti mesleğin kıymetini de ortaya çıkarır. Öğretmenlik mesleğinin hammaddesi insan. Her mesleğin yanlış yapma lüksü olabilir ama öğretmenlik mesleğinin yanlış yapma lüksü yok. Hepimizin hayatında öğretmenlerimizin mutlaka bir izi vardır. Her meslek emekli olduktan sonra itibar olarak azalır öğretmenlik mesleği öyle bir meslek ki ölene kadar her zaman itibarı olan, saygı duyulan bir meslek."

İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali'nin konuşmasının ardından, öğretmenler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, göreve yeni başlayan eğitimciler öğretmen andını okudu.

Öğretmenlerden oluşan ekibin, Burdur yöresine ait halk oyunu gösterisi yaptığı etkinlikte, öğretmen ve öğrenciler tarafından oluşturulan koro türküler seslendirildi.

Etkinliğe, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

- Şırnak

Şırnak'ta da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda, öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler yapıldı, göreve yeni başlayan aday öğretmenler yemin etti.

Vali Osman Bilgin, programda, Gaziantep'te terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren Ayşenur Alkan ve tüm şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Dünyadaki gelişmişlik seviyelerinin eğitimle ortaya çıktığını ve burada öğretmenlerin öneminin büyük olduğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"İlimizde görev yapan öğretmenlerin ayrı bir önemi var. Çünkü ilimizde hain terör örgütünün 40 yıldır verdiği bu zararı telafi etmek, biz yöneticilerden ziyade, öğretmenlerimizin aşkla şevkle ortaya koydukları eğitim mücadelesiyle olur. Bir toplum ancak eğitim ile yaşadığı toplumun ve mekanın farkına varır. Tek bir öğretmenin bile verdiği mücadele buradaki değişimin, dönüşümün en büyük eseri olacaktır."

Daha sonra resim, kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Programa Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Eyyüp Mustafa Eyyuboğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve öğretmenler katıldı.

- Batman

Batman'da ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan programda, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve öğretmenler Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz tarafından emekliye ayrılan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verildi, resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi, göreve yeni başlayan öğretmenler öğretmen andını okudu.

