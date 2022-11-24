MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Bozkuş, 5. Bölge Başkanlar Toplantısını değerlendirdi

DİYARBAKIR (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, Diyarbakır'da yapılan 5. Bölge Başkanlar Toplantısını değerlendirdi.

Bozkuş, Diyarbakır Şubesinin ev sahipliğinde MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, genel başkan yardımcıları ve şube başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantının verimli geçtiğini belirtti.



Yoğun ilgi gösterilen toplantıda bölge ekonomisinin öneminin anlatıldığını kaydeden Bozkuş, şöyle devam etti:



"Bölgede yeni açılan fabrikaların, sanayi sitelerinin, üretime, ihracat ve istihdama kattıkları ve bölgenin teşvik desteklerle adeta büyük bir üretim üssü haline geldiği anlatıldı. MÜSİAD'ın Diyarbakır ve bölge için neler yapabileceği, üretim, istihdam, ihracat ve yatırıma yönelik birçok projeler konuşuldu. Konuşmaların devamında güven ve huzurun bölgemize yatırımı, sanayileşmeyi ve istihdamı birlikte getirecek. Diyarbakır'ın 2022 ihracatı geçen yıla oranla yüzde 35 gibi başarılı bir artış göstermiştir. Her geçen gün ihracat rakamlarının büyüyerek artacağını ön görüyoruz. Artması için de gayret göstermeye devam edeceğiz. Batman'da yapılan Tekstil Zirvesi ve Diyarbakır'da yapılan toplantı bölgemizin ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayacaktır."

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