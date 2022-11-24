Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 28 kilo 650 gram skunk, 15 kilo 562 gram toz esrar, 51 gram kokain ile 2 tabanca, 3 şarjör ve 21 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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