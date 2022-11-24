Biyopsi için hastaneye götürülen çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da biyopsi için götürüldüğü özel hastanede işlem sırasında rahatsızlanan 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, boynunda şişlik bulunan Ş.T, özel bir hastaneye götürüldü. Şişlikten biyopsi alınması için narkoz verilen Ş.T, durumunun ağırlaşması üzerine Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Ş.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ş.T'nin kesin ölüm nedeni Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Ş.T'nin ölümünde ihmal bulunduğu şüphesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğünce de inceleme başlatıldı.





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