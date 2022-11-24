Diyarbakır'da "Geçmişten Günümüze Uluslararası Ergani Sempozyumu" düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da "Geçmişten Günümüze Uluslararası Ergani" konulu sempozyum yapıldı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde Valilik, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani Kaymakamlığı ve Ergani Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda ilçenin tarihi ve ilçe tarihinde öne çıkan kişiler ele alındı.



Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, ilçenin insanlık tarihinin ve yerleşik hayatın ilk ayak izlerini barından en kadim şehirlerden birisi olduğunu belirtti.



Çayönü Yerleşkesi ve Hilar Mağaraları'nın 10 bin yıllık geçmişe işaret ettiğini dile getiren Karaaslan, şöyle konuştu:



"Ergani, Anadolu ve Mezopotamya'nın en eski yerleşim merkezlerinden biri olarak görülmektedir. Buralar yerleşik hayata ilk geçen insanların toprağı ilk kez ekip biçtiği, hayvanları evcilleştirdiği ve insan hayatını kolaylaştıran aletlerin yapıldığı yerlerdir. Dünyada şehir kültürünün ilk kez yaşandığı yerlerden birisidir. Devletimizin desteği sayesinde vesile olduğumuz bu araştırma ve sempozyum ile Ergani'nin geçmişi hakkında daha fazla bilgiye ulaşacağız. İlçenin binlerce yıllık bilinen tarihinin yanı sıra gizemli kalan ve bilinmeyen yönlerini de keşfedeceğiz."



DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da tarihi ve kültürel değerlere sahip olan ilçe için düzenlenen sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.



Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan ise Ergani ve çevresinin tarihinin açığa çıkarılmasını, bölgedeki birçok zenginliği ele almayı amaçladıklarını dile getirdi.



Sempozyum 2 gün sürecek.

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